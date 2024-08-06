信驊 上半年EPS 23.79元

股王信驊（5274）昨（5）日公告第2季稅後純益5.08億元，攀上七季來的高點；上半年稅後純益8.99億元，年增逾1.1倍，每股純益23.79元。7月營收則首度攻上6億元、達6.01億元，創新高，月增逾19%，展望後市，公司看好本季營運有望持續成長。

挾基本面撐腰，信驊昨天股價在大盤重挫1,807點下，終場跌幅約2.76%，表現相對抗跌，收盤價為3,645元、跌100元。

根據信驊揭露的數據，第2季毛利率為63.3%，季增0.1個百分點，年減2.3個百分點；單季稅後純益5.08億元，季增29.92%、年增111.67%，每股純益13.43元。累計上半年稅後純益8.99億元，較去年同期大增110.54%，每股純益23.79元，遠高於去年同期的11.3元。

信驊董事長林鴻明先前指出，市況逐步好轉，而且比原先預期好，主因在於採用輝達H100晶片的AI伺服器持續拉貨，加上一般伺服器需求好轉，看好第3季營運持續升溫，優於第2季。