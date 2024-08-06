快訊

台股超跌？他不解問「資金盤槓桿開太大嗎」 網曝2字是最大利空

當前市場和1987年股災有相似之處？專家提醒當年經濟沒衰退

戀愛連體嬰三星座！巨蟹陪伴是安全感、金牛黏人卻懂分寸、他要天天見面

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新普營收 預期月月高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
新普董事長宋福祥。 （聯合報系資料庫）
新普董事長宋福祥。 （聯合報系資料庫）

電池模組廠龍頭新普（6121）受惠消費性電子產品進入傳統旺季，加上蘋果iPhone 16系列新機啟動拉貨，帶動新普營收月增4%，展望後市，法人預估，新普本季營收將「月月高」，第3季營收將優於第2季。

新普子公司AES-KY則繳出雙增成績、月增1.62%，為時隔近一年半後，單月營收重回年成長軌道。

新普今年7月營收63.62億元，年減3.66%；累計新普今年前七個月營收達429.45億元，年減6.03%。法人表示，隨著本季PC品牌廠新品持續推出，加上蘋果iPhone新機啟動拉貨，預估新普本季營收將「月月高」，第3季營收將優於第2季，至於第4季仍要看NB廠商拉貨狀況。

新普董事長宋福祥先前指出，非IT應用產品LEV及BBU仍為成長型市場，在歷經庫存調節後，2024年市場需求可望逐步回升至健康成長態勢。

新普 營收

延伸閱讀

全球恐慌性賣壓蔓延 蘋果盤前暴跌逾6%、輝達重挫8%

鴻海營收／新iPhone升溫 7月5724億元、創歷年同期新高

鴻海喜連來...i16拉貨大爆發

庫克看好「超乎預期」！蘋果新iPhone生成式AI應用 台廠供應鏈就定位

相關新聞

信驊 上半年EPS 23.79元

股王信驊昨（5）日公告第2季稅後純益5.08億元，攀上七季來的高點；上半年稅後純益8.99億元，年增逾1.1倍，每股純益...

新普營收 預期月月高

電池模組廠龍頭新普（6121）受惠消費性電子產品進入傳統旺季，加上蘋果iPhone 16系列新機啟動拉貨，帶動新普營收月...

鼎天上半年 EPS 1.82元 毛利率攀升

廣達旗下鼎天（3306）昨（5）日公告第2季財報，受惠三大ODM客戶客製化產品比重大增，帶動毛利攀升，單季稅後純益7,8...

中華食上半年EPS 1.94元

受惠上半年原物料價格相對低，以及人事成本減，合裝豆腐龍頭中華食（4205）5日公布上半年財報，營收微增，帶動獲利1.72...

大塚上半年 EPS 6.2元 大綜3.86元

系統整合商大塚（3570）、大綜昨（5）日公告第2季財報，大塚單季每股純益3.14元，寫同期新高；大綜單季每股純益1.8...

德微7月營收創單月新高 本季毛利率挑戰41%新高目標

德微科（3675）今（5）日公告2024年7月(重編前)自結合併營收為新台幣2.46億元，創單月新高，年增75%；前七月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。