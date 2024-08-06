鼎天上半年 EPS 1.82元 毛利率攀升

廣達旗下鼎天（3306）昨（5）日公告第2季財報，受惠三大ODM客戶客製化產品比重大增，帶動毛利攀升，單季稅後純益7,897萬元，較首季大增5.38倍，年增63%，攀上近52季高點，每股純益1.58元，上半年每股賺1.82元。

鼎天第2季毛利率36.14%，季增6.34個百分點，年增13.54個百分點。上半年毛利率33.41%，年增10.77個百分點；稅後純益9,224.5萬元，年增近八成，每股純益1.82元。

鼎天近來積極調整營運策略，逐漸退出毛利走低且市場逐漸萎縮的GPS可攜式導航裝置（PND）市場，轉向毛利較佳、銷售單價遠高於GPS模組的車載導航設備及ODM業務發展，切入環景系統、貨物偵測及駕駛偵測系統等，產品線漸趨多元。

鼎天客製化產品比重大增，伴隨利基型市場耕耘有成，帶動毛利攀升，今年客製化產品營收占比可望由去年的約四成提升至五成以上，獲利將顯著升溫。