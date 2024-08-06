快訊

台股超跌？他不解問「資金盤槓桿開太大嗎」 網曝2字是最大利空

當前市場和1987年股災有相似之處？專家提醒當年經濟沒衰退

戀愛連體嬰三星座！巨蟹陪伴是安全感、金牛黏人卻懂分寸、他要天天見面

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鼎天上半年 EPS 1.82元 毛利率攀升

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

廣達旗下鼎天（3306）昨（5）日公告第2季財報，受惠三大ODM客戶客製化產品比重大增，帶動毛利攀升，單季稅後純益7,897萬元，較首季大增5.38倍，年增63%，攀上近52季高點，每股純益1.58元，上半年每股賺1.82元。

鼎天第2季毛利率36.14%，季增6.34個百分點，年增13.54個百分點。上半年毛利率33.41%，年增10.77個百分點；稅後純益9,224.5萬元，年增近八成，每股純益1.82元。

鼎天近來積極調整營運策略，逐漸退出毛利走低且市場逐漸萎縮的GPS可攜式導航裝置（PND）市場，轉向毛利較佳、銷售單價遠高於GPS模組的車載導航設備及ODM業務發展，切入環景系統、貨物偵測及駕駛偵測系統等，產品線漸趨多元。

鼎天客製化產品比重大增，伴隨利基型市場耕耘有成，帶動毛利攀升，今年客製化產品營收占比可望由去年的約四成提升至五成以上，獲利將顯著升溫。

每股純益 毛利率

延伸閱讀

廣達AI大將領軍ABAC提「數字貿易協定」獲各國領袖點頭

鼎天財報／第2季純益大增逾五倍 創13年來單季新高EPS 1.58元

遊覽車裝設GPS 近3年超時超速等告警近萬件、事故件數創新高

廣達乘AI巨浪！傳H100 AI機櫃最快8月出貨

相關新聞

信驊 上半年EPS 23.79元

股王信驊昨（5）日公告第2季稅後純益5.08億元，攀上七季來的高點；上半年稅後純益8.99億元，年增逾1.1倍，每股純益...

新普營收 預期月月高

電池模組廠龍頭新普（6121）受惠消費性電子產品進入傳統旺季，加上蘋果iPhone 16系列新機啟動拉貨，帶動新普營收月...

鼎天上半年 EPS 1.82元 毛利率攀升

廣達旗下鼎天（3306）昨（5）日公告第2季財報，受惠三大ODM客戶客製化產品比重大增，帶動毛利攀升，單季稅後純益7,8...

中華食上半年EPS 1.94元

受惠上半年原物料價格相對低，以及人事成本減，合裝豆腐龍頭中華食（4205）5日公布上半年財報，營收微增，帶動獲利1.72...

大塚上半年 EPS 6.2元 大綜3.86元

系統整合商大塚（3570）、大綜昨（5）日公告第2季財報，大塚單季每股純益3.14元，寫同期新高；大綜單季每股純益1.8...

德微7月營收創單月新高 本季毛利率挑戰41%新高目標

德微科（3675）今（5）日公告2024年7月(重編前)自結合併營收為新台幣2.46億元，創單月新高，年增75%；前七月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。