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中華食財報／第2季獲利0.9億元 年增12%

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

包裝豆腐龍頭供應商中華食（4205）5日公告第2季財報，單季稅後純益為0.9億元，年增12%，每股稅後純益1.02元。該公司指出，近期受颱風、豪雨影響引領民眾消費有所轉向，有利豆腐產品銷量提升。可為業績加持。

中華食表示，今年第2季是為營運次旺季，整體銷售量表現平穩，從營收來看，單季為4.82億元，相較去年同期的4.67億元，增加3.2%，與今年第1季的4.74億元比較，則成長1.5%。

獲利方面，因主力原料蛋價由先前的每公斤70多元一路下滑至50多元，跌幅二、三成，挹注毛利率提升，第1季稅後純益為0.9億元，年增幅12%，每股稅後純益為1.02元。

展望前景，該公司指出，近期受颱風、豪雨影響引領民眾消費有所轉向，有利豆腐產品銷量提升；至於蛋價因產量增加，大致上，價格處於每公斤五、六十元區間水準，也有助生產成本控制。

另外，中華食為進一步擴大市場布局，已啟動屏東潮州廠擴廠計劃，斥資5億元打造一座新廠，將新增白豆腐、雞蛋豆腐和壓榨式豆腐等生產線。

截至目前為止，新廠土木工程順利，已打造完成廠房外觀興建；並剛獲得屏東縣府核准使用執照申請，接續正進行設備安裝和測試，預計最快自今年第4季末可開始進入投產階段。

另外，在新產品研發方面，除針對既有豆腐相關產品進行延伸開發外，也會針對適合新產線生產的產品展開研發；點心部分則為即食類豆腐點心及特殊風味果凍；至於火鍋料則和協力廠商合作開發新產品。

豪雨

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