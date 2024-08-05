新普營收／7月63.62億元 本季營收將「月月高」

電池模組龍頭新普（6121）5日公告今年7月營收，受惠消費性電子產品進入傳統旺季，加上蘋果iPhone 16系列新機啟動拉貨，帶動新普營收月增4%，展望後市，法人預估，新普本季營收將「月月高」，第3季營收將優於第2季。此外，新普近期發布發布2023年永續報告書，以持續強化「氣候韌性」、「永續供應鏈」、「定錨淨零路徑」、「循環材料」及「綠色創新」五大主軸，實踐永續策略及作為。

新普今年7月營收63.62億元，月增4%、年減3.66%；累計新普今年前七個月營收達429.45億元，年減6.03%。

法人表示，隨著本季NB新品持續拉貨，加上蘋果iPhone新機啟動拉貨，預估新普本季營收「月月高」，第3季營收將優於第2季，至於第4季仍要看NB廠商拉貨狀況。

新普子公司AES-KY（6781）方面，今年7月營收7.3億元，月增1.62%、年增4.2%，是近18個月來，單月營收年比首度轉正；累計AES今年前七個月營收達52.11億元、年減13.02%。

此外，新普近期發布發布2023年永續報告書，以持續強化「氣候韌性」、「永續供應鏈」、「定錨淨零路徑」、「循環材料」及「綠色創新」五大主軸，實踐永續策略及作為，持續深耕利害關係人溝通，展現ESG長期耕耘的成果。

新普科技自2021永續元年啟航，發行首本永續報告書後，已連續三年發行永續報告書並獲第三方查證(SGS)。2023年永續報告書仍參考GRI準則(GRI Standards)編製，並依循SASB永續會計準則委員會發布之硬體行業指標，落實資訊透明揭露。

新普科技持續推動綠色製造，秉持「源頭減量、廢棄物資源化」理念作為廢棄物管理的基礎，並且以廢棄物「零填埋」為重要里程碑。新普重慶廠區2024年7月正式取得UL 2799廢棄物零掩埋最高等級鉑金認證，廢棄物零掩埋且轉化率高達100%，具體實踐環境永續的承諾。

因應國際淨零趨勢來臨，新普科技已設定集團淨零路徑圖，依此擬定短、中、長期減碳計畫。領先同業於2023年通過SBTi近程目標(near-term)審查，並於2024年加入RE100倡議，目標於2040年全球營運據點100%使用再生能源。

新普指出，人才永續一直是新普集團重視的目標，為了打造更加多元、平等、共融的職場，新普科技集團加入「2024 TALENT, in Taiwan，台灣人才永續行動聯盟」。我們將持續以六大面向《意義與價值》、《多元與包容》、《獎酬與激勵》、《身心與健康》、《培育與成長》與《溝通與體驗》開展具體行動。

新普科技一直秉持「成為您最佳綠色供應鏈夥伴」之企業願景，將持續以核心本業實踐ESG，厚植企業韌性推動企業永續，為2050年淨零目標打好基礎，邁向低碳永續未來。