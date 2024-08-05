大田營收／7月5.65億元 創19個月新高、年增27.9%

高爾夫球具代工廠大田（8924）5日公告7月營收，受益客戶群開始展開新款式產品鋪貨，單月交出5.65億元成績，創近19個月新高、年增27.9%。該公司並指出，在客戶持續布局新品加持下，第3季營運表現有望優於第2季。

法人指出，大田旗下美系品牌客戶歷經去化庫存告一段落後，先前所遞延的新開發案正逐步完成下單、排入生產等前置作業，開始量產；同時，日系品牌客戶新款式產品訂單也有所回溫，挹注該公司出貨表現。

以7月看，單月達5.65億元，年增27.9%、月增16.6%；累計今年前七月營收為29.66億元，年增9.7%。

大田並指出，在全球經濟復甦不明朗的狀況下，美日系品牌商今年普遍拉長新款式產品鋪貨時程，以測試市場水溫，將讓該公司今年營運表現呈現逐季溫和上升走勢，預期第3季業績將優於第2季，下半年會比上半年好。