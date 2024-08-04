快訊

整理包／狂賀「麟洋配」二連霸奪金！「4大超商加碼限時優惠」一次看

上櫃公司入口網 上線

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心整合上櫃公司申報的ESG資訊及上櫃公司所需證券市場規章與業務相關資訊，建置新網頁平台「上櫃公司入口網」（TPEx Portal），已於7月底上線，藉此協助投資人及企業更容易瞭解和使用ESG相關資訊及提升外界查尋有關上櫃公司業務及相關表單資訊效能。

為持續推動上櫃公司永續發展及建構資本市場ESG生態系，並使投資人能快速辨別公司經營風險、機會與轉型之永續韌性相關資訊，櫃買中心建置新網頁平台「上櫃公司入口網」。

上櫃公司入口網當中的「企業永續發展亮點」提供上櫃公司近期在ESG發展亮點，包括永續報告書編製與確信家數、董事會性別多元化進程等近期市場關注的焦點，同時，網頁內推出「上櫃公司ESG數位平台」功能，可以方便地查尋和比較上櫃公司的ESG資訊，並透過儀表板視覺化圖像功能，快速對各項ESG 指標進行跨公司及跨產業比較，瞭解變化情形，另亦設有溫室氣體盤查、永續資訊揭露、公司治理文化、上櫃公司業務資訊及重要業務資訊平台等主題頁籤，方便櫃買家族成員查尋所需資訊，公司及投資人可至上櫃公司入口網（網址：https://portal.tpex.org.tw/）查詢運用。

ESG 櫃買中心

延伸閱讀

新北產經大學首屆EMBA學院 沈榮津等人將開講

台積電首次發布人權報告書 期待更多對話與溝通並實現共好

台灣大蔡明忠 蟬聯企業領袖100強

00878配0.55元創新高！年化配息率9.6％ 8月15日最後買進趕上車

相關新聞

意德士 Q2三率三升

半導體製程設備零組件暨耗材商意德士（7556）第2季財報繳出較首季「三率三升」佳績，不僅毛利率來到近四季新高，稅後純益及...

企業上櫃宣導 回響大

櫃買中心為吸引更多優質企業上（興）櫃掛牌及促進台灣資本市場蓬勃發展，偕同富邦證券7月底舉辦「推動優質企業上（興）櫃宣導會...

橘子手遊改版 衝業績

遊戲營運商橘子（6180）宣布旗下手遊大作《波拉西亞戰記》迎來大改版，除遊戲內容大幅增加外，也推出一系列遊戲禮包，搶攻暑...

永續轉換債8日掛牌

櫃買中心為慶賀首批永續發展轉（交）換公司債上櫃掛牌暨取得資格認可，8日將舉辦永續發展轉（交）換公司債上櫃掛牌暨資格認可典...

上櫃公司入口網 上線

櫃買中心整合上櫃公司申報的ESG資訊及上櫃公司所需證券市場規章與業務相關資訊，建置新網頁平台「上櫃公司入口網」（TPEx...

崑鼎上季每股純益4.6元 搶進中印市場

崑鼎（6803）昨（31）日公告第2季歸屬母公司業主淨利3.3億元，季增10.7%，年增0.9%，每股純益4.6元；上半...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。