上櫃公司入口網 上線

櫃買中心整合上櫃公司申報的ESG資訊及上櫃公司所需證券市場規章與業務相關資訊，建置新網頁平台「上櫃公司入口網」（TPEx Portal），已於7月底上線，藉此協助投資人及企業更容易瞭解和使用ESG相關資訊及提升外界查尋有關上櫃公司業務及相關表單資訊效能。

為持續推動上櫃公司永續發展及建構資本市場ESG生態系，並使投資人能快速辨別公司經營風險、機會與轉型之永續韌性相關資訊，櫃買中心建置新網頁平台「上櫃公司入口網」。

上櫃公司入口網當中的「企業永續發展亮點」提供上櫃公司近期在ESG發展亮點，包括永續報告書編製與確信家數、董事會性別多元化進程等近期市場關注的焦點，同時，網頁內推出「上櫃公司ESG數位平台」功能，可以方便地查尋和比較上櫃公司的ESG資訊，並透過儀表板視覺化圖像功能，快速對各項ESG 指標進行跨公司及跨產業比較，瞭解變化情形，另亦設有溫室氣體盤查、永續資訊揭露、公司治理文化、上櫃公司業務資訊及重要業務資訊平台等主題頁籤，方便櫃買家族成員查尋所需資訊，公司及投資人可至上櫃公司入口網（網址：https://portal.tpex.org.tw/）查詢運用。