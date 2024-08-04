橘子手遊改版 衝業績

遊戲營運商橘子（6180）宣布旗下手遊大作《波拉西亞戰記》迎來大改版，除遊戲內容大幅增加外，也推出一系列遊戲禮包，搶攻暑假遊戲商機，挹注營運成長。

據悉，《波拉西亞戰記》為南韓遊戲大廠Nexon有史以來花費最多開發成本、人力的3A遊戲大作，今年6月已在台上市，橘子獲得台港澳獨家代理權。

橘子6月營收7.9億元，月增7%、年增19%，成長主因來自主力端遊改版預熱活動及全新跨平台MMORPG遊戲相繼上線，累計今年上半年營收57.6億元，年增12%。

橘子近期將發布7月營收，由於7月是《波拉西亞戰記》上市後完整貢獻的月份，加上暑假旺季加持，推估單月營收仍可維持一定的水準，但能否優於市場預期則有待觀察。

業界人士指出，《波拉西亞戰記》雖是3A大作，但在台灣上市初期的成績並未達到業界的預期，顯示台灣遊戲市場競爭相當激烈，但是後續該遊戲產品能否倒吃甘蔗，外界也都在等著看。

展望未來，橘子主力遊戲接力釋出改版活動，《新楓之谷》推海外限定內容、全新副本及人氣職業「天使破壞者」重製；《天堂M》將進入嶄新篇章，釋出新職業、新地圖及全新福利伺服器。

《天堂》國際服和REMASTERED則上線24周年系列歡慶活動，可望推升暑期效益。