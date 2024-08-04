櫃買中心為慶賀首批永續發展轉（交）換公司債上櫃掛牌暨取得資格認可，8日將舉辦永續發展轉（交）換公司債上櫃掛牌暨資格認可典禮，邀請金管會及證期局長官、債券發行人遠東新世紀、取具資格認可的世紀鋼和台泥，以及承銷商凱基證券、永豐金證券，與評估機構安永、勤業眾信會計師事務所等共襄盛舉。

櫃買中心於去年12月將具股權性質的轉（交）換公司債券納入得發行永續發展債券之債券範疇，經歷半年多準備和推廣，遠東新世紀將率先於8日發行我國首兩檔綠色交換公司債「遠東新E1永」、「遠東新E2永」，並正式上櫃掛牌，其所募資金主要用於協助子公司進行低碳轉型。

世紀鋼公司本次申請綠色債券資格認可，規劃今年第3季發行綠色轉換公司債，所募資金預定運用於投入離岸風電基礎設施。台泥公司則申請可持續發展連結債券資格認可，規劃發行連結溫室氣體減量目標之可持續發展連結轉換公司債（Sustanability-Linked Convertible Bond，簡稱SLCB）。