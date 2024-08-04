企業上櫃宣導 回響大

櫃買中心為吸引更多優質企業上（興）櫃掛牌及促進台灣資本市場蓬勃發展，偕同富邦證券7月底舉辦「推動優質企業上（興）櫃宣導會」，於會中針對申請上（興）櫃相關規定與應注意事項進行說明，並與超過20位有意進入資本市場的企業高階主管面對面交流。

櫃買中心總經理李愛玲表示，今年適逢櫃買中心成立30周年，成立以來已扶植超過2,500家公司進入資本市場，並被世界銀行譽為扶植中小企業最有經驗的交易所。此外，櫃買中心是世界交易所聯合會（WFE）正會員，近年股票成交值周轉率均位居WFE正會員前三名，代表櫃買股票市場流動性佳外，顯見上櫃公司十分獲投資人關注。

李愛玲表示，透過成為上櫃公司可提高公司知名度及資訊透明度，讓供應商及客戶更放心，上櫃後更可藉由櫃買中心平台募集營運資金，協助公司擴大營運規模，並應用多元的獎酬工具招募及留住優秀人才，許多公司上櫃後，藉由充分利用櫃買中心平台，從掛牌時市值十幾億成長到百億甚至千億。

富邦證券總經理郭永宜指出，此次受邀出席的多家企業，均具備堅強的研發能力及前瞻性的經營策略，富邦證券將持續與櫃買中心合作，推動更多優質企業上櫃及興櫃，使企業成為具全球競爭力的國際企業，提供投資人多元化投資選擇，活絡台灣資本市場，為發行公司及台灣資本市場共創雙贏。

櫃買中心透過本次宣導會，近距離直接與有意進入資本市場的企業高階主管雙向溝通，藉由瞭解公司營運狀況，幫助發行公司儘早釐清進入資本市場的相關議題，並建議調整與改善的方向，期許未來有更多具發展潛力的企業進入櫃買市場，以提供投資人更優質的投資平台，創造共贏的局面。