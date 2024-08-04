快訊

整理包／狂賀「麟洋配」二連霸奪金！「4大超商加碼限時優惠」一次看

企業上櫃宣導 回響大

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
櫃買中心總經理李愛玲（左六）、富邦證券總經理郭永宜（中）出席　「推動優質企業上（興）櫃宣導會」。櫃買中心／提供
櫃買中心總經理李愛玲（左六）、富邦證券總經理郭永宜（中）出席　「推動優質企業上（興）櫃宣導會」。櫃買中心／提供

櫃買中心為吸引更多優質企業上（興）櫃掛牌及促進台灣資本市場蓬勃發展，偕同富邦證券7月底舉辦「推動優質企業上（興）櫃宣導會」，於會中針對申請上（興）櫃相關規定與應注意事項進行說明，並與超過20位有意進入資本市場的企業高階主管面對面交流。

櫃買中心總經理李愛玲表示，今年適逢櫃買中心成立30周年，成立以來已扶植超過2,500家公司進入資本市場，並被世界銀行譽為扶植中小企業最有經驗的交易所。此外，櫃買中心是世界交易所聯合會（WFE）正會員，近年股票成交值周轉率均位居WFE正會員前三名，代表櫃買股票市場流動性佳外，顯見上櫃公司十分獲投資人關注。

李愛玲表示，透過成為上櫃公司可提高公司知名度及資訊透明度，讓供應商及客戶更放心，上櫃後更可藉由櫃買中心平台募集營運資金，協助公司擴大營運規模，並應用多元的獎酬工具招募及留住優秀人才，許多公司上櫃後，藉由充分利用櫃買中心平台，從掛牌時市值十幾億成長到百億甚至千億。

富邦證券總經理郭永宜指出，此次受邀出席的多家企業，均具備堅強的研發能力及前瞻性的經營策略，富邦證券將持續與櫃買中心合作，推動更多優質企業上櫃及興櫃，使企業成為具全球競爭力的國際企業，提供投資人多元化投資選擇，活絡台灣資本市場，為發行公司及台灣資本市場共創雙贏。

櫃買中心透過本次宣導會，近距離直接與有意進入資本市場的企業高階主管雙向溝通，藉由瞭解公司營運狀況，幫助發行公司儘早釐清進入資本市場的相關議題，並建議調整與改善的方向，期許未來有更多具發展潛力的企業進入櫃買市場，以提供投資人更優質的投資平台，創造共贏的局面。

櫃買中心 資本市場

延伸閱讀

期貨商論壇／生技期 靈活操作

8月2檔新股抽起來 首檔毛孩概念股中籤可望現賺2.1萬

從虧損到營收成長近3倍！寵物通路萬達8月中將上櫃 專家分析市場現況

證交法修正 上市櫃公司應提撥盈餘一定比率為基層調薪

相關新聞

意德士 Q2三率三升

半導體製程設備零組件暨耗材商意德士（7556）第2季財報繳出較首季「三率三升」佳績，不僅毛利率來到近四季新高，稅後純益及...

企業上櫃宣導 回響大

櫃買中心為吸引更多優質企業上（興）櫃掛牌及促進台灣資本市場蓬勃發展，偕同富邦證券7月底舉辦「推動優質企業上（興）櫃宣導會...

橘子手遊改版 衝業績

遊戲營運商橘子（6180）宣布旗下手遊大作《波拉西亞戰記》迎來大改版，除遊戲內容大幅增加外，也推出一系列遊戲禮包，搶攻暑...

永續轉換債8日掛牌

櫃買中心為慶賀首批永續發展轉（交）換公司債上櫃掛牌暨取得資格認可，8日將舉辦永續發展轉（交）換公司債上櫃掛牌暨資格認可典...

上櫃公司入口網 上線

櫃買中心整合上櫃公司申報的ESG資訊及上櫃公司所需證券市場規章與業務相關資訊，建置新網頁平台「上櫃公司入口網」（TPEx...

崑鼎上季每股純益4.6元 搶進中印市場

崑鼎（6803）昨（31）日公告第2季歸屬母公司業主淨利3.3億元，季增10.7%，年增0.9%，每股純益4.6元；上半...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。