意德士 Q2三率三升

半導體製程設備零組件暨耗材商意德士（7556）第2季財報繳出較首季「三率三升」佳績，不僅毛利率來到近四季新高，稅後純益及每股純益同寫近七季高點。展望2024年，意德士認為今年市場需求回溫，營收將比去年好。

意德士表示，現有廠房產能已近滿載，因應未來營運成長需求，竹東新廠可望於本季動工興建，規劃於2026年導入量產，屆時產能將增加二倍。

意德士第2季合併營收1.53億元，季增10.5%，年增18.5%；毛利率40.02%，季增0.94個百分點，但較去年同期減少0.12個百分點；營益率、淨利率各為23.19%及23.4%，均較首季的20.59%及6.19%成長；稅後純益3,600萬元，季增25.5%，年增14.7%，每股純益1.36元。