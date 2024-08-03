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光環第2季每股-0.45元 拚全年轉盈

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

光通訊廠光環（3234）昨（2）日公告第2季財報，稅後淨損0.52億元，虧損較上季與去年同期收斂，每股淨損0.45元，連八季虧損；上半年稅後淨損1.35億元，每股虧1.28元。法人看好光環今年虧損幅度可收斂，力拚轉盈。

光環第2季合併營收1.46億元，季減1.3%，年減5.19%，毛利率11.88%，較上季的-9.72%轉正，年增2.65個百分點，營益率-40.43%，較上季的-64.3%大幅改善，也優於去年同期的-43.9%。

光環上半年合併營收2.94億元，年增1.37%，毛利率1%，年減6.48個百分點。

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