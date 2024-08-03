光環第2季每股-0.45元 拚全年轉盈
光通訊廠光環（3234）昨（2）日公告第2季財報，稅後淨損0.52億元，虧損較上季與去年同期收斂，每股淨損0.45元，連八季虧損；上半年稅後淨損1.35億元，每股虧1.28元。法人看好光環今年虧損幅度可收斂，力拚轉盈。
光環第2季合併營收1.46億元，季減1.3%，年減5.19%，毛利率11.88%，較上季的-9.72%轉正，年增2.65個百分點，營益率-40.43%，較上季的-64.3%大幅改善，也優於去年同期的-43.9%。
光環上半年合併營收2.94億元，年增1.37%，毛利率1%，年減6.48個百分點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言