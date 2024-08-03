其陽第2季EPS 0.16元 走出谷底
佳世達集團旗下其陽（3564）、友通昨（2）日公布今年7月營收，友通月減2.89%、其陽則月增0.04%。
值得一提的是，其陽今年前七個月營收年增6.7%，今年累計業績重回正成長軌道，營運走出谷底，其陽公布上半年財報，第2季稅後純益繳出雙成長、季增50%，單季每股純益（EPS）達0.16元。
友通今年7月營收為7.19億元，年減39.56%；累計友通今年前七個月營收達47.93億元，年減45.35%。顯示營運尚未出現明顯回溫跡象。友通預計2024年上下半年營收比重約為4：6，友通看好下半年營運有望復甦，今年上半年已開始備料因應。
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