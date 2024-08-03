快訊

確定是她！贏得足夠黨代表票 賀錦麗：下周將接受提名

影／牽亡歌前進巴黎文化奧運 「台式的溫柔」逼哭觀眾

今晚11時鬼門開！22禁忌曝…別游泳、別在山上拍照、別看老屋「當心祂跟你回家」

明安上半年EPS 5.34元 出貨升溫

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

高爾夫球具代工大廠明安（8938）昨（2）日公布第2季財報，受益認列匯兌利益和子公司明揚的預付理賠款，單季稅後純益達3.19億元，年增105%，每股純益（EPS）2.32元。展望營運前景，該公司指出，第3季末將逐步進入旺季，可為營運加持。

明安表示，第2季營運狀況，大致上與去年同期相當，加上子公司明揚屏東二廠自5月間開始復工，整體營收為31.4億元，年增1%。

獲利方面，在新台幣大幅貶值下，第2季認列2.83億元的匯兌利益，同時，子公司明揚有預付理賠款，挹注單季交出3.19億元稅後純益成績，比去年同期成長105%，EPS 2.32元；累計今年上半年稅後純益達7.35億元，EPS為5.34元。

展望前景，該公司指出，客戶群將於第3季內相繼完成新品開模等量產前置作業之後，預計自9月起開始逐步出貨，一如去年，第4季將重新進入出貨高峰期，並有機會起碼延續至明年首季。

延伸閱讀

凡甲財報／第2季獲利季增42.54% EPS 達4.33元

英特爾財報、展望不如預期 但市場看好緯穎等持續受惠

台航上半年EPS 1.39元 華夏0.11元

十銓第2季EPS 1.83元 腰斬

相關新聞

其陽第2季EPS 0.16元 走出谷底

佳世達集團旗下其陽（3564）、友通昨（2）日公布今年7月營收，友通月減2.89%、其陽則月增0.04%。

光環第2季每股-0.45元 拚全年轉盈

光通訊廠光環（3234）昨（2）日公告第2季財報，稅後淨損0.52億元，虧損較上季與去年同期收斂，每股淨損0.45元，連...

明安上半年EPS 5.34元 出貨升溫

高爾夫球具代工大廠明安（8938）昨（2）日公布第2季財報，受益認列匯兌利益和子公司明揚的預付理賠款，單季稅後純益達3....

達邦蛋白上半年EPS 0.19元 本業轉盈

達邦蛋白（6578）昨（2）日公告財報，上半年營收1.99億元，年增1.23％，稅後淨利1,207.4萬元，轉虧為盈，且...

崑鼎上季每股純益4.6元 搶進中印市場

崑鼎（6803）昨（31）日公告第2季歸屬母公司業主淨利3.3億元，季增10.7%，年增0.9%，每股純益4.6元；上半...

聯亞 上季EPS -0.33元

光通訊元件廠聯亞（3081）昨（31）日召開線上法說會，公布今年第2季每股虧損0.33元，已是自2023年第1季來連六季...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。