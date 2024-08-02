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凡甲財報／第2季獲利季增42.54% EPS 達4.33元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

連接器廠凡甲（3526）2日公布今年上半年財報，第2季稅後純益2.58億元，季增42.54%、年增28.36%，單季每股純益（EPS）達4.33元。

凡甲今年第2季營收7.69億元，毛利率52.52%、營益率32.17%，稅後純益2.58億元，季增42.54%、年增28.36%，單季EPS達4.33元

累計凡甲今年上半年營收達13.57億元、年增32.26%，毛利率52.8%、營益率31.42%，稅後純益4.39億元、年增56.79%，上半年每股純益為7.39元。

凡甲主要供應高頻及高功率相關連接器，客戶涵蓋Google、亞馬遜、戴爾、微軟、阿里巴巴及騰訊等。車用部分以電動車電池BMS相關連接器居多，客戶包括寧德時代、比亞迪、吉利汽車、上汽集團及長安汽車等大陸自主品牌車廠，受惠於AI伺服器帶動高速傳輸需求，加上車用電子市場穩定成長，凡甲今年營運可望逐季上升，對獲利也是正面看待。

法人預估，凡甲目前伺服器相關產品應用占營收比重近五成，車用產品近四成；下半年營收與毛利率將優於上半年。

毛利率 營收

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