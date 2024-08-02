慧榮財報／受惠AI手機需求增溫 第2季營收超過預期

慧榮科技（NasdaqGS: SIMO）公布2024年第2季財報，營收2億1,067萬美元，季成長11%，年成長50%。第2季毛利率46%，稅後淨利3,246萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證（ADS）盈餘0.96美元（約新台幣31元）。

SSD控制晶片營收季成長0%~5%，年成長25%~30%。eMMC/UFS控制晶片營收季成長25%~30%，年成長190%~195%。SSD解決方案營收季成長20%~25%，年減5%~10%。

「第2季業績表現亮眼，不僅營收超過財測高標，毛利也達到預期高標。」慧榮科技總經理苟嘉章表示，「SSD控制晶片營收已連續五季成長，且來自eMMC和UFS業務成長加速，因為智慧型手機OEM廠商預期下半年將出現季節性增長。2024上半年的強勁開端，讓我們在NAND大廠客戶逐漸增加的市占和不斷擴充的產品組合，將持續帶動今年的業績成長和獲利表現」。

展望未來，苟嘉章表示，受惠於NAND大廠控制晶片外購比例不斷增加，和NAND客戶合作的新案在今年將持續放量，成為營收和獲利長期成長的重要根基。專為PC和智慧型手機開發的控制晶片具高度差異化，能提供更高效能、高容量和更具成本效益的儲存解決方案，引領客戶進入最先進的市場，例如AI在邊緣裝置的應用。儘管當前SSD產品在零售市場顯現疲軟，大部分消費性電子產品在零售市場需求不佳，有信心憑藉NAND大廠客戶OEM業務的持續強勁成長，全年展望仍將達到先前預期的水準。

該公司預估2024年第3季營收將介於2億500萬至2.16億美元之間，較前一季減少2.5%~增加2.5%，較去年同期成長19%-25%，毛利率介於46%至47%之間。2024全年營收將介於8至8.3億美元間，較2023年成長25%-30%，毛利率介於46%至47%之間。