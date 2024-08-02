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達邦蛋白財報／上半年EPS 0.19元 第4季營運可望回升

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

達邦蛋白（6578）2日公告財報，上半年營收1.99億元，年增1.23％，歸屬母公司稅後淨利1,207.4萬元，轉虧為盈，且為近五年來同期新高，每股稅後純益0.19元。

達邦蛋白第2季營收9,801萬元，僅較去年同期微增0.58％，但高毛利產品比重持續拉升，此得單季毛利率創上櫃以來的新高，來到23.01％，本業獲利轉盈，單季稅後純益522.6萬元，每股稅後純益0.09元。

達邦蛋白產品組合優化大幅改善公司獲利能力，受到越南市場需求暫時減緩的影響，達邦蛋白生技第2季營收較第1季減少3.13％，但第2季毛利率23.01％較第1季再提高4.93個百分點，相較第1季本業小虧59萬元，第2季營業利益轉正為341.2萬元，轉型生產高附加價值產品的策略成功。

達邦蛋白生技表示，由於主要外銷市場越南部分地區第2季底再傳非洲豬瘟疫情，飼料原料及功能性添加劑的需求暫時減緩，使得6月營收滑落，以訂單排程來看，仍將影響第3季出貨。目前越南非洲豬瘟疫情已逐漸減緩，在當地豬價走高的情況之下，預期養殖業將會盡快復養，加上配合20KL液態醱酵槽生產線投產，CDMO業務將於第4季正式啟動，營運可望自低谷回升。

此外，達邦蛋白生技於台南科工廠增設兩個20KL液態醱酵槽生產線將已如期完成，第3季試車完成之後將正式投產，高毛利的功能性添加劑產能將大幅提升，將挹注高毛利產品營收占比。生產服務向上整合微生物醱酵技術，向下整合配方技術以及外銷出口業務，提供代工客戶一站式整合性服務，也證明達邦在專業技術服務能力已接軌國際，除滿足CDMO客戶需求，公司產品組合也可再進一步優化。

營收

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台航上半年EPS 1.39元 華夏0.11元

十銓第2季EPS 1.83元 腰斬

雲豹能源6月EPS 1.47元

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