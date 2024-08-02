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其陽財報／今年第2季獲利季增五成、營運走出谷底 EPS 0.16元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

佳世達（2352）集團旗下其陽（3564）2日公布今年上半年財報，第2季稅後純益繳出雙成長、季增50%，單季每股純益（EPS）達0.16元。此外，其陽今日亦公告今年7月營收，累計其陽今年前七個月營收達11.55億元，年增6.7%，今年累計營收重回正成長軌道，顯示其陽營運已走出谷底。

其陽今年上半年營收9.53億元，年減2.06%，營業毛利2.53億元、營業利益0.32億元，歸屬於母公司業主淨利0.15億元、年減28.57%，上半年每股純益為0.26元，不如去年同期的0.36元。

其陽今年第2季營收5.3億元，季增25.3%、年增13.73%，營業毛利1.34億元、營業利益0.21億元，歸屬於母公司業主淨利為0.09億元，季增50%、年增28.57%，單季EPS達0.16元。

其陽今年上半年營收9.53億元，年減2.06%，營業毛利2.53億元、營業利益0.32億元，歸屬於母公司業主淨利0.15億元、年減28.57%，上半年每股純益為0.26元，不如去年同期的0.36元。

此外，其陽今日亦公告今年7月營收為2.02億元，月增0.04%、年增84.34%，連續三個月月比、年比皆成長；累計其陽今年前七個月營收達11.55億元，年增6.7%，今年累計營收重回正成長軌道。

每股純益 營收

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