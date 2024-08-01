鼎翰斥資29億併購韓商 條碼機龍頭跨海拓版圖

台灣條碼機龍頭鼎翰（3611）昨（1）日宣布，將以總金額近新台幣29億元，收購南韓Bluebird公司所有股權，最快今年第4季完成。鼎翰總經理陳明義表示，雙方客戶、產品線具有高度互補性，藉由本次收購，增強鼎翰在可攜式條碼機市場競爭力，豐富公司整體產品線。

鼎翰昨日晚間召開重大訊息說明會，陳明義代表公司宣布這項跨國併購案。

鼎翰規劃，此次收購案將透過兩種方式並進，包括以現金1,187.03億韓元，取得Bluebird公司96.51%股權，董事會同時決議授權公司以不高於每股17,520韓元的價格，進一步取得Bluebird公司3.49%股權，合計投入約新台幣29億元。

鼎翰表示，Bluebird公司成立於1995年，總部位於南韓首爾，專門研發、生產暨銷售自動辨識系統的資料讀取與輸入設備，以及相關行動解決方案。Bluebird公司近年營運穩健，2023年營收約新台幣21億元、獲利約逾1億元。

鼎翰預計，這項收購案最快今年第4季完成，實際交易完成時間仍待投審會批准，看好收購案成局後，對公司的每股獲利能力將有所助益。

陳明義指出，Bluebird技術、產品及市場與鼎翰存在高度互補性。收購案完成後，有助鼎翰豐富整體產品線，透過雙方既有通路與市場，擴大產品銷售。並得以進一步整合雙邊產品，提供客戶完整的自動識別系統解決方案，有助於提升整體市場占有率與品牌競爭力，進而提升整體企業價值及股東權益。