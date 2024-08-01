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鼎翰砸下近29億元 百分百收購南韓Bluebird股權

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
由左至右為鼎翰發言人黃振芳、總經理陳明義。聯合報系資料照
由左至右為鼎翰發言人黃振芳、總經理陳明義。聯合報系資料照

鼎翰（3611）1日晚上宣布，將以新台幣近29億元，百分百收購南韓公司Bluebird Inc.股權，該收購案最快將在今年第4季完成，鼎翰總經理陳明義表示，雙方客戶、產品線具有高度互補性，藉由併購，可增強鼎翰在可攜式條碼機市場競爭力。

鼎翰將以現金1,187.03億韓元，取得Bluebird之96.51%股權，並授權公司以不高於每股17,520韓元之價格，進一步取得總計3.49%之剩餘少數股權，兩者合計約達新台幣29億元。

本次收購的Bluebird成立於1995年，總部座落於南韓首爾，專門研發、生產，暨銷售自動辨識系統之資料讀取與輸入設備，以及相關行動解決方案。

Bluebird近年營運穩健，2023年營收約新台幣21億元、獲利約逾1億元。鼎翰預計，該收購案最快將在今年第4季完成，屆時將對公司EPS表現有所助益，但實際交易完成時間，仍要等投審會批准。

鼎翰科技為熱轉與熱感式標籤列印解決方案領導廠商，擁有超過30年之設計、整合與銷售經驗，能提供客戶多元的條碼標籤列印解決方案。

陳明義指出，Bluebird之技術、產品及市場與鼎翰存在高度互補性。本收購案完成後，將有助鼎翰豐富整體產品線，透過雙方既有通路與市場，擴大產品之銷售。並得以進一步整合雙邊產品，提供客戶完整之自動識別系統解決方案，有助於提升整體市場占有率與品牌競爭力，進而提升整體企業價值及股東權益。

南韓 營收

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