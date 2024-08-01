波若威第2季每股純益1.98元 業外進補
光通訊廠波若威（3163）昨（1）日公告第2季財報，受惠業外收益挹注，單季稅後純益1.6億元，季增18.5%，年增7.05%，每股純益1.98元；上半年稅後純益2.95億元，年增逾四成，每股純益3.66元。
波若威第2季合併營收4.59億元，季減16.3%，年減29.7%；毛利率15.7%，季減2.3個百分點，年減4.67個百分點；營益率0.04%，季減4.7個百分點，年減7.38個百分點；稅後純益1.6億元，每股純益1.98元。
累計上半年合併營收10.08億元，年減18.78%；毛利率16.95%，年減4.6個百分點；營益率2.6%，年減6.65個百分點。波若威第2季受到客戶拉貨調配因素影響，營收規模縮減。
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