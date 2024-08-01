快訊

經濟衰退憂慮再起…道瓊下挫近500點 那指跌2.3%、輝達跌6.67%

明基醫上半年每股純益1.16元 拓版圖

經濟日報／ 記者謝柏宏嚴雅芳／台北報導

明基醫（4116）昨（1）日董事會通過第2季財報，受惠於較佳的產品組合，第2季營收、毛利率、獲利都較去年同期增長，毛利率更站回30%水準。累計上半年稅後純益為5,190萬元，較去年同期成長28%，上半年每股純益（EPS）為1.16元。

展望下半年，明基醫指出，除現有產品線業務外，持續推動上海設廠及取證，印度方面，明基醫原本已是印度手術室設備進口第一品牌，今年結合印度策略夥伴攜手建立生產基地以符合印度政府「在地製造」政策，下半年將持續擴大印度製造生產基地，並規劃推動高階技術進入印度市場。

明基醫第2季合併營收為11.8億元，較去年同期成長5%，毛利率30%，單季營業利益8,380萬元，年增14%，單季稅後淨利2,920萬元，年增63%，單季EPS為0.66元。

明基醫上半年合併營收為22.3億元，較去年同期的21.8億元成長2%，毛利率30%，營業利益1.4億元，稅後淨利為5,190萬元，較去年同期成長28%，累計上半年EPS為1.16元。

印度 明基醫 毛利率

延伸閱讀

波若威財報／受惠業外挹注 第2季稅後純益季增18%、EPS 1.98元

螢光咖哩有人愛！他讚「 左踹日式右踹印度」 網笑：簽下去就有了

「是時候擺脫對中國恐懼」！印度議員籲恢復台印國會交流 研判莫迪對中硬下去

鴻海14日法說 五議題聚焦

相關新聞

鼎翰斥資29億併購韓商 條碼機龍頭跨海拓版圖

台灣條碼機龍頭鼎翰昨（1）日宣布，將以總金額近新台幣29億元，收購南韓Bluebird公司所有股權，最快今年第4季完成。...

新鼎第2季每股純益3.65元 同期新高

新鼎（5209）昨（1）日公告第2季合併財報，單季營收17.86億元，季增5.9%，年增4.7%；歸屬母公司業主淨利1....

波若威第2季每股純益1.98元 業外進補

光通訊廠波若威（3163）昨（1）日公告第2季財報，受惠業外收益挹注，單季稅後純益1.6億元，季增18.5%，年增7.0...

智崴新影片 挹注授權金

智崴（5263）衝刺觀光復甦商機，與日本講談社合作打造的「進擊的巨人」系列第四部影片昨（1）日在台發表，接著日本、美國、...

永信建7月營收倍增

營建股王永信建（5508）昨（1）日公布7月營收，單月為10.82億元，月增17.5%、年增117.7%。在高雄房市維持...

長聖7月營收勁揚15% 同期新高

再生醫療公司長聖（6712）昨（1）日公告今年7月合併營收7,021萬元，較去年同期成長15.85%創同期新高，公司連七...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。