明揚上半年EPS 4.29元 理賠入帳

去年發生重大工安事故的高爾夫球製造商明揚（8420）昨（1）日公布第2季財報，因獲預付理賠款3億元等，第2季由虧轉盈，上半年獲利2.37億元，每股純益4.29元。

另該公司董事會並通過與母公司明安股份轉換案的轉換基準日，由今年9月30日改為12月31日。

明揚是於去年9月22日發生屏東工廠爆炸事故，造成百餘人傷亡，遭經濟部勒令停工100%產能。而該公司歷經善後處理，去年營運由盈轉虧，全年虧損9.3億元，每股純損17.4元，而今年首季仍處虧損狀態，單季稅後虧損5,269萬元，每股淨損0.95元。

不過，該公司所投保保額近15.3億元的財產保險，於4月19日獲得預付理賠款3億元通知，隨後匯撥入帳，加上先前已收取並認列責任險理賠收入1,657萬元，挹注第2季由虧轉盈。

依據明揚公布數據，上半年獲利2.37億元，每股純益4.29元。