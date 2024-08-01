華研上半年EPS 5.98元 動能強勁

華研國際音樂（8446）昨（1）日召開董事會並發布財報，第2季稅後純益1.68億元、年增28.1%，每股純益（EPS）3.19元；累計上半年稅後純益3.16億元、年增50.8%，每股純益5.98元。

華研音樂表示，演唱會需求不斷，今年上半年累計演唱會場次達17場，營收持續挹注，業外部分，鑑於持有股票升值及匯率變動因素，今年上半年累計金融資產評價利益0.3億、外幣兌換利益0.4億，加以投資性不動產租金收益，今年上半年整體業外淨利0.9億，年增1,018.9%。

華研音樂指出，今年林宥嘉《idol》巡迴演唱會自1月在北京、海口登場，陸續前往廈門、上海、蘇州等地展開巡演；動力火車《都是因為愛》巡迴演唱會自4月起，在馬來西亞、高雄、上海、新加坡、南京、武漢、天津等地盛大舉辦，雙雙推升演藝經紀營收。

展望2024下半年，華研音樂指出，林宥嘉將繼續在中國大陸各地、新加坡、東京、馬來西亞等地進行巡演；動力火車亦同時在中國大陸各城市接力開唱，演唱會熱潮不斷，2024年舉辦場次數有望超越去年。

華研音樂指出，持續推動線上線下活動、「ZZ 世代練習生徵選計畫」挖掘與培養新人，並連續19年舉辦詞曲創作大賽活動，為公司及產業培養人才，蓄積未來成長動能，期盼營運續創佳績。