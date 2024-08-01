快訊

經濟衰退憂慮再起…道瓊下挫近500點 那指跌2.3%、輝達跌6.67%

華研上半年EPS 5.98元 動能強勁

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

華研國際音樂（8446）昨（1）日召開董事會並發布財報，第2季稅後純益1.68億元、年增28.1%，每股純益（EPS）3.19元；累計上半年稅後純益3.16億元、年增50.8%，每股純益5.98元。

華研音樂表示，演唱會需求不斷，今年上半年累計演唱會場次達17場，營收持續挹注，業外部分，鑑於持有股票升值及匯率變動因素，今年上半年累計金融資產評價利益0.3億、外幣兌換利益0.4億，加以投資性不動產租金收益，今年上半年整體業外淨利0.9億，年增1,018.9%。

華研音樂指出，今年林宥嘉《idol》巡迴演唱會自1月在北京、海口登場，陸續前往廈門、上海、蘇州等地展開巡演；動力火車《都是因為愛》巡迴演唱會自4月起，在馬來西亞、高雄、上海、新加坡、南京、武漢、天津等地盛大舉辦，雙雙推升演藝經紀營收。

展望2024下半年，華研音樂指出，林宥嘉將繼續在中國大陸各地、新加坡、東京、馬來西亞等地進行巡演；動力火車亦同時在中國大陸各城市接力開唱，演唱會熱潮不斷，2024年舉辦場次數有望超越去年。

華研音樂指出，持續推動線上線下活動、「ZZ 世代練習生徵選計畫」挖掘與培養新人，並連續19年舉辦詞曲創作大賽活動，為公司及產業培養人才，蓄積未來成長動能，期盼營運續創佳績。

演唱會 華研

延伸閱讀

帥氣男神帶女兒看流行天后演唱會 竟遇連環殺手闖入

基市表揚模範父親、好人好事代表 結合演唱會登場

五月天石頭「腰椎滑脫」缺席演唱會 阿信心疼曝近況！

快訊／劉德華演唱會確定實名制抽選！這天登記快筆記

相關新聞

鼎翰斥資29億併購韓商 條碼機龍頭跨海拓版圖

台灣條碼機龍頭鼎翰昨（1）日宣布，將以總金額近新台幣29億元，收購南韓Bluebird公司所有股權，最快今年第4季完成。...

新鼎第2季每股純益3.65元 同期新高

新鼎（5209）昨（1）日公告第2季合併財報，單季營收17.86億元，季增5.9%，年增4.7%；歸屬母公司業主淨利1....

波若威第2季每股純益1.98元 業外進補

光通訊廠波若威（3163）昨（1）日公告第2季財報，受惠業外收益挹注，單季稅後純益1.6億元，季增18.5%，年增7.0...

智崴新影片 挹注授權金

智崴（5263）衝刺觀光復甦商機，與日本講談社合作打造的「進擊的巨人」系列第四部影片昨（1）日在台發表，接著日本、美國、...

永信建7月營收倍增

營建股王永信建（5508）昨（1）日公布7月營收，單月為10.82億元，月增17.5%、年增117.7%。在高雄房市維持...

長聖7月營收勁揚15% 同期新高

再生醫療公司長聖（6712）昨（1）日公告今年7月合併營收7,021萬元，較去年同期成長15.85%創同期新高，公司連七...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。