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永信建7月營收倍增

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
永信建近四季營運情形
永信建近四季營運情形

營建股王永信建（5508）昨（1）日公布7月營收，單月為10.82億元，月增17.5%、年增117.7%。在高雄房市維持火熱態勢，以及該公司有兩個新完工建案「澄光」和「水律」加入銷售下，法人持續看好其下半年營運表現。

法人表示，永信建今年可供銷售入帳的個案，包含已完工的「謙樂」、「禾豐」、「豐華大鎮」、「博萃」、「原旭」、「晴遠」、「詠光」、「R5新世代」，以及4月開始銷售的鳳山區「繪上品」。

進入下半年，7月有位在仁武區澄清湖附近的「澄光」及鳳山區鳳翔特區附近的「水律」開始銷售；截至目前為止，前者已有兩成的銷售成績，每坪單價落在30萬出頭至近40萬元區間，熱銷情況出乎公司預期。

至於晚一個禮拜銷售的「水律」現也有一成的銷售量，每坪單價約為35萬元，兩個個案是挹注上月業績增長的新動能。

依該公司公布數據，7月營收為10.82億元，和6月的9.2億元相較，增加1.61億元，月增17.5%，和去年同期的4.97億元相較，增加5.85億元，年增117.7%。累計今年前七月營收70.91億元，和去年同期的30.62億元相較，成長131.6%。永信建昨日下跌9元，收於299元。

法人指出，永信建剛公告第2季財報，第2季交出稅後純益10.38億元的獲利成績，比去年同期的6.02億元，增加4.36億元，增幅為72.5%，每股純益為4.78元；累計今年上半年稅後純益達21.04億元，相較去年同期的8.61億元成長1.44倍，每股純益9.68元。

法人並認為，永信建今年可供銷售入帳案源豐沛，加上高雄房市持續增溫，樂觀預期將為營運增長再添柴火，全年續拚新高可期。

永信 營收

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