波若威財報／受惠業外挹注 第2季稅後純益季增18%、EPS 1.98元

光通訊廠波若威（3163）1日公告第2季財報，受惠業外收益挹注，稅後純益1.6億元，季增18.5%，年增7.05%，每股純益1.98元，上半年稅後純益2.95億元，年增逾四成，每股純益3.66元。

波若威第2季合併營收4.59億元，季減16.3%，年減29.7%，毛利率15.7%，季減2.3個百分點，年減4.67個百分點，營益率0.04%，季減4.7個百分點，年減7.38個百分點；稅後純益1.6億元，每股純益1.98元。

波若威上半年合併營收10.08億元，年減18.78%，毛利率16.95%，年減4.6個百分點，營益率2.6%，年減6.65個百分點。

波若威第2季受到客戶拉貨調配因素影響，營收規模縮減，但費用仍維持，導致本業獲利受拖累，營益率也因此降至0.04%，惟業外收益貢獻較前季大增三成，使整體獲利仍優於第1季。

展望後市，波若威先前表示，下半年若美國如預期啟動降息循環，有利刺激需求，將把握可能的復甦機會，彈性調整產品生產與組合，帶動營運重拾成長。