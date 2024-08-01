鼎翰今晚將召開重訊 說明收購韓國公司股份案
鼎翰（3611）1日晚上八點將於櫃買中心召開重大訊息記者會，說明有關收購韓國Bluebird Inc股份案事宜。
鼎翰為台灣最大、全球前五大條碼標籤印表機製造商，條碼標籤列印機全球安裝已超過四百萬台。鼎翰產品線涵蓋製造條碼印表機、掃描器及相關周邊配件。
鼎翰旗下擁有兩大行業領先品牌：TSC 和 Printronix Auto ID，擁有超過65年的相關行業經驗和強大的當地銷售工程支援，多年來持續地投資於新產品研發。TSC Printronix Auto ID 可根據各類型客戶的需求，從小型企業到財富500強公司等，針對解決方案進行快速調整。
在業績部分，鼎翰今年6月營收6.53億元，月減7.93%、年減20.7%，為3個月新低；累計鼎翰今年上半年營收達39.45億元，年減3.61%，為歷史次高紀錄。
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