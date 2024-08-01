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明基醫財報／上半年獲利年增28% EPS 1.16元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

明基醫（4116）1日董事會通過第2季財報，受惠於較佳的產品組合，營收、毛利率、獲利都較去年同期增長，毛利率亦站回30%水準。累計上半年歸屬母公司稅後淨利為5,190萬元，較去年同期成長28%，上半年每股稅後純益1.16元。

明基醫公告第2季合併營收為11.8億元，較去年同期成長5%，單季營業利益8,380萬元，年增14%，歸屬母公司稅後淨利2,920萬元，年增63%，單季EPS為0.66元。

明基醫上半年合併營收為22.3億元，較去年同期的21.8億元成長2%，毛利率30%，營業利益1.4億元，歸屬母公司稅後淨利為5,190萬元，較去年同期成長28%，累計上半年每股純益為1.16元。

展望下半年，明基醫表示，除現有產品線業務外，持續推動上海設廠及取證，印度方面，明基醫原本已是印度手術室設備進口第一品牌，今年結合印度策略夥伴攜手建立生產基地以符合印度政府「在地製造」政策，下半年將持續擴大印度製造生產基地，並規劃推動高階技術進入印度市場。

印度為全球第一大人口國，成為全球各大醫療器材廠商拓銷布局的重點國家，同時，印度醫療器材的供給高度仰賴進口，市場上大約80%的產品來自國外。印度政府因此推動國家醫療器材政策，擴展印度醫療器材產業的發展，預計產值從2023年的110億美元提高至2030年的500億美元，發展潛力可期。

明基醫 營收 財報 醫療器材

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