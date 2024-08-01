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長聖營收／7月7021萬、年增15.9% 前七月年增22%

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

再生醫療公司長聖（6712）1日公告今年7月合併營收7,021萬元，較去年同期成長15.85%創同期新高，公司連續七個月的營收逐月成長；累計今年前七月合併營收達4.12億元，年增22%，創下歷史新高。

長聖總經理黃文良指出，《再生醫療雙法》通過後，已獲衛福部核准多項自體細胞治療技術如ADCV、CIK、DC-CIK(WT-1)、DC-CIK與Gamma Delta-T等，將繼續提供CDMO服務與全台19家醫療機構合作，長聖至今累積的細胞治療總核准件數、產品項目、合作醫院以及收案人數皆居國內第一。

此外，長聖與北美生技業Minerva Scientifics, Corp以及Axeon Research LLC共同成立的合資公司，將共同開發的臍帶間質幹細胞(UMSC01)治療新藥，目前發展相當順利，已獲得300萬美元（約新台幣9,854萬元）的簽約金和文件交付金，且以48.78%技術入股。

長聖說明，Minerva公司提供臨床前研究、科技研發、藥理生物醫學研究和融資支援投入，獲得合資公司28%的股權；而Axeon則以提供臨床試驗受託機構（CRO）服務、團隊人力、委託銷售、藥證法規事務等作為資本投入，獲得合資公司23.22%的股權。

長聖與兩家美國公司成立合資公司後，將可挹注長聖UMSC01多項臨床試驗費用，加速幹細胞UMSC01新藥的研發進程，同時降低企業的營運成本和風險。

長聖目前UMSC01布局多項急重症適應症臨床試驗進行中，包含急性心肌梗塞新藥已進入Phase IIa階段，為目前進度最快的產品線，若具有初步療效與安全性，將是台灣最快以幹細胞治療心肌梗塞取得《再生醫療製劑條例》五年臨時藥證生技業者、多發性硬化症Phase I/IIa與缺血性腦中風Phase I階段也都順利進行中等。

長聖瞄準全球幹細胞的逾900億美元市場，2020年估算為237.3億美元，該市場在預測期間內預計將以18.6%的年複合成長率增長，2028年前將達到929.1億美元。長聖與北美生技公司成立合資公司，三方共同致力於引領全球幹細胞治療市場，維護人類健康，並計劃將合資公司上市於美國納斯達克交易所，為投資者帶來投資效益。

此外，公司計劃於8月2日舉辦首屆高齡健康產業博覽會，會中將展示異體CAR001(CAR-T)治療實體腫瘤突破性再生醫療技術，這項技術被視為未來解決癌症迫切醫療需求的最具潛力之技術。

幹細胞 營收 生技

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