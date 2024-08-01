亞洲藏壽司回饋股東！ 股東優待券9月5日起開放申請

亞洲藏壽司（2754）發放股利後再加碼回饋「股東優待券」，款待股東來店體驗。1日公布2024年「股東優待券」申請辦法，8月14日除權(息)交易日前仍持股3,000股(含)以上股東即符合資格，並於9月5日起開放申請。

亞洲藏壽司表示，凡在除權(息)交易日8月14日前持股達3,000股的股東，可申請2張500元優待券，價值共計1,000元；持股達5,000股，可申請4張500元優待券，價值共計2,000元；持股達10,000股，可申請10張500元優待券，價值共計5,000元。申請期限從9月5日至10月4日截止，逾期不受理。可在投資人網站申請，將於10月下旬陸續以掛號寄出。

亞洲藏壽司自2021引進日本母公司股東優待制度，回饋股東優待券，連三年兌換率高達九成，股東用來店體驗，展現投資信心。股東優待券等同現金抵用券，適用於全台門市，單次消費不限張數抵用。

亞洲藏壽司今年上半年營收26.17億，較去年同期年增9.10％，不論是單月或1~6月累積皆創下同期新高。同時展店邁向60家數新里程碑，目前台灣57家、上海3家。最新開出的「沙鹿中山路店」是台中海線最大千坪土藏屋造型店，可容納233席座位，鄰近中科園區，並設置 24 小時開放的直流快充樁，讓電動汽車主用餐更便利。