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連鎖咖啡南霸天多那之興櫃首日漲幅逾三成 股價超85度C、追路易莎

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
多那之。圖／多那之提供
多那之。圖／多那之提供

自南台灣崛起的連鎖咖啡集團多那之（7756）1日以每股68元認購價在興櫃掛牌，早盤股價一度來到90.5元，漲幅超過三成，一度超越85度C母公司美食-KY（2723），距盤中股價107元的本土咖啡霸主路易莎咖啡（2758）僅一步之遙。

多那之從一家小蛋糕店到成為咖啡連鎖集團，品牌創辦比85度C、路易莎都早。創辦人暨董事長王建仁自烘焙起家，麵包師傅出生的他以烘培為志業，第一間蛋糕烘焙門市創立於1989年，坐落於北高雄的左營。 有鑑於市場的趨勢變化，從傳統轉型現代化的經營，於2006年10月轉新型態複合式咖啡，以穩健紮實的腳步陸續展店，並以咖啡蛋糕烘焙逐漸打響名號。

由於據點主要在中南台灣，因此多那之有連鎖咖啡「南霸天」之稱。集團旗下共有三個品牌，分別是「多那之」、「卡啡那」及「Mini.D」，皆為複合式咖啡蛋糕烘焙，分攻不同價位與族群，去年全台總店數突破70家店，其中，「Mini.D」是2021年成立的新品牌，目前已有超過10家店。

多那之表示，公司最大的特色是以多品牌深耕連鎖咖啡市場，「卡啡那」走的是高價位，客單價約350元，主要多直營店，門店坪數也較大，多為100~120坪，內部裝修走精緻風格。「多那之」則直營、加盟雙軌並進，客單價約150元，是公司創始品牌，目前家數也最多。新品牌「Mini.D」成立約三年時間，計畫以加盟為主，門店規模較小，約60坪左右。

目前仍是連鎖咖啡股王的路易莎在本土品牌中店數規模居冠，目前含籌備中門市約560間，直營約180間，加盟約380間。公司日前突然宣布自行撤回上櫃申請，但董事長黃銘賢表示，期盼組織擴大調整完成後，明年再重新申請上市櫃。路易莎今年9月也預計將開出新品牌「louisa bakery」，同時路易莎咖啡每年將在台展店40~50家，持續發展軌道經濟，與高鐵、北捷、高捷拓展聯名門市等，建構在台發展網絡。

85度C 咖啡

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