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日盛台駿31日起競拍 上半年營收逾57億元年增15%

中央社／ 台北31日電

日盛台駿國際租賃公司今天表示，配合上市前公開承銷，對外競價拍賣1萬6000張股票，競拍底價26.09元，競拍時間為7月31日至8月2日，8月6日開標。

日盛台駿國際租賃說明，公開申購股票4000張，8月8日至12日辦理公開申購，暫訂承銷價30元，8月14日抽籤，暫訂8月20日掛牌。

日盛台駿統計，2020年至2023年營收年複合成長17.98%，2023年突破百億，達新台幣106.03億元，2024年上半年營收為57.71億元，年增15.22%。2020年至2023年合併營業毛利年複合成長28.57%，2024年第1季合併營業毛利10.14億元，年成長19%。

根據經濟部統計處資料，2024年第1季全台租賃業營業額新台幣404億元，為歷年同季新高，年增10.6%，其中機械設備租賃業118億元，年增5.9%，主因全球經濟回溫帶動台灣製造業訂單，增加對機器設備的租賃需求。

同時，台商回流和政府擴大公共工程建設，也帶動工程設備需求。此外，運輸工具租賃業267億元，年增11.4%，主因企業用戶長租業務穩定成長，加上業者推出多元化服務，吸引企業租車所致。

台商 營收 股票

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