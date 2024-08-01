智崴 橋科新廠動土

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

智崴資訊（5263）昨（31）日舉辦「智崴資訊科技橋科分公司一期廠房新建工程動土典禮」，智崴董事長歐陽志宏指出，該分公司占地2公頃，總投資金額20億元，第一期新建工程主要為大型高階遊樂設備研發製造使用，預計明年第4季完工。

今年以來，國際主題樂園大型高階遊樂設備市場需求擴大，因應市場需求，智崴選定鄰近高雄總部且交通便利的橋頭科學園區興建設備廠房，未來將作為更先進的大型遊樂設備研發、製造及測試的空間，擴增大型高階市場產能。

主題樂園巨擘迪士尼今年宣布，未來十年內將投資600億美元於主題樂園、渡假村和郵輪業務；沙烏地阿拉伯亦積極推進「願景2030」，智崴橋科廠房的興建，將能填補產能不足的市場空缺。

智崴

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