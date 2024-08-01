精測：雙位數向上 可達標

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
精測總經理黃水可。 （本報系資料庫）
精測總經理黃水可。 （本報系資料庫）

精測（6510）昨（31）日召開法說會，精測總經理黃水可說，今年下半年營運成長確定，全年雙位數成長目標應可達成，目標一季比一季高。

黃水可指出，從終端應用來看，下半年AP看來營收表現會相較上半年會成長，高速運算（HPC）也將成長，而且幅度會更大，Gerber也會持續成長，RF上半年偏淡，下半年成長幅度較大。

根據研究機構數據，今年半導體終端市場需求回溫以及AI相關晶片周邊蓬勃發展，有助今年全球半導體營收超過6,000億美元，明年成長續估12.5%。黃水可說，公司會持續跟隨產業趨勢成長。

黃水可表示，公司持續內部研發創新，例如CHPT by AI今年內至明年陸續導入後，可減少人力，並強化廠區管理安全規範如藥水、空氣監控等，預估60%以上生產流程會導入，預估花二至三年時間讓工作流程因AI提升效率，並提升獲利回報投資人。

精測統計，今年第2季晶圓測試卡營收占比達64%，IC測試板29%，其餘為其他HPC營收，占比拉升至21.5%，營收來自北美客戶群挹注，而非單一客戶，101~124 um應用主要配合HPC應用。

精測已公布財報，今年第2季每股純益2.04元。公司提到，第2季受惠於全球多家半導體客戶在智慧型手機次世代晶片、高速運算等測試介面需求增溫，帶動公司單季探針卡及先進封裝測試載板業績成長，毛利率、營業利益率及每股純益同步改寫近五個季度新高紀錄。

半導體 營收 精測

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