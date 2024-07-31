達運光電IPO 過關

臺灣證券交易所有價證券上市審議委員會，昨（31）日審議通過達運光電（8045）初次申請股票上市案，後續將再報證交所董事會核議；另證交所今天也將召開有價證券上市審議委員會，將審議三商餐飲申請股票上市案。

據證交所資料，達運光電董事長陳碧霜、總經理戴國源，申請上市資本額8.15億元，輔導上市承銷券商為華南永昌證券，2021年、2022年、2023年、2024年第1季稅前純益分別為6,486萬元、7,470萬元、5.56億元、1.52億元，每股稅後盈餘亦逐年走升，各達0.58元、0.76元、5元、1.48元。

三商餐飲董事長陳翔玢，實收資本額6.04億元，旗下擁有三商巧福、拿坡里、福勝亭、三商鮮五丼、品川蘭、BANCO、拿坡里炸雞、巧福PLUS、三商餐飲雲端廚房、虎記餃子等十大餐飲品牌總店數超過 412家；2023年、2024年第1季稅前純益分別為1.92億元、9521.5萬元，每股稅後盈餘各為3.11元、1.24元。