達運光電IPO 過關

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

臺灣證券交易所有價證券上市審議委員會，昨（31）日審議通過達運光電（8045）初次申請股票上市案，後續將再報證交所董事會核議；另證交所今天也將召開有價證券上市審議委員會，將審議三商餐飲申請股票上市案。

據證交所資料，達運光電董事長陳碧霜、總經理戴國源，申請上市資本額8.15億元，輔導上市承銷券商為華南永昌證券，2021年、2022年、2023年、2024年第1季稅前純益分別為6,486萬元、7,470萬元、5.56億元、1.52億元，每股稅後盈餘亦逐年走升，各達0.58元、0.76元、5元、1.48元。

三商餐飲董事長陳翔玢，實收資本額6.04億元，旗下擁有三商巧福、拿坡里、福勝亭、三商鮮五丼、品川蘭、BANCO、拿坡里炸雞、巧福PLUS、三商餐飲雲端廚房、虎記餃子等十大餐飲品牌總店數超過 412家；2023年、2024年第1季稅前純益分別為1.92億元、9521.5萬元，每股稅後盈餘各為3.11元、1.24元。

證交所 餐飲

延伸閱讀

主動式ETF投組全揭露 金管會：透明是最好防腐劑

主動式ETF明年上路 投資組合全透明

主動式ETF…投信都有興趣 規模預估2,000億元

證交所反詐行動專區 8月上線

相關新聞

精測：雙位數向上 可達標

精測（6510）昨（31）日召開法說會，精測總經理黃水可說，今年下半年營運成長確定，全年雙位數成長目標應可達成，目標一季...

崑鼎上季每股純益4.6元 搶進中印市場

崑鼎（6803）昨（31）日公告第2季歸屬母公司業主淨利3.3億元，季增10.7%，年增0.9%，每股純益4.6元；上半...

聯亞 上季EPS -0.33元

光通訊元件廠聯亞（3081）昨（31）日召開線上法說會，公布今年第2季每股虧損0.33元，已是自2023年第1季來連六季...

竹陞利多 業績拚月月高

竹陞科技（6739）將於今（1）日舉辦上櫃前業績發表會，董事長暨總經理方泰又昨天表示，受惠於AI、HPC、HBM帶動的半...

智崴 橋科新廠動土

智崴資訊（5263）昨（31）日舉辦「智崴資訊科技橋科分公司一期廠房新建工程動土典禮」，智崴董事長歐陽志宏指出，該分公司...

達運光電IPO 過關

臺灣證券交易所有價證券上市審議委員會，昨（31）日審議通過達運光電（8045）初次申請股票上市案，後續將再報證交所董事會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。