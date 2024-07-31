寶雅新店型 推升毛利率

寶雅（5904）受惠於營運規模擴大及新店型表現佳，第2季獲利創同期新高、毛利也提升，寶雅透露，關鍵在於自有產品逐步拉升占比，還有產品組合持續優化，未來該公司將持續深化相關做法。

寶雅指出，自有商品部份目前占總銷售額約2.2%，未來將持續擴大，並透過推出更多可長期使用產品，進一步提升品牌價值。

寶雅昨（31）日參與瑞銀電話會議，說明第2季營運概況，寶雅第2季單季毛利率43.9%，較去年同期增加超過2個百分點，營業利益為6.95億，稅後純益5.89億元，年增24%，為同期新高，單季每股純益5.61元。

寶雅今年第2季與上半年毛利率皆較去年同期有顯著提升，公司表示，主要是持續推出自有品牌、優化產品組合。寶雅從2022年開出，推出許多自有品牌商品都有不錯的銷售表現。

寶雅同樣自2022年推出自有品牌，今年推出多項新品，其中看準暑期出遊旺季，旗下「POYA COZY」推出免洗系列，搶攻國人旅遊商機，其餘還推出蒟蒻凍、自訂款髮箍、免洗商品、織品等各項產品，也預計8月中推出POYA Chill瓶裝水。

寶雅同時積極發展物流中心，目前共有桃園、高雄、彰化等三個據點，其中桃園物流中心目前可支應246家門市，高雄物流中心則可支應243家門市，而彰化物流中心在去年取得土地、建物使用權後，正積極規劃，主要將作為中部物流中心使用，未來除了將支援中南部寶雅現有門店，並有利未來寶雅在中南部的拓點計畫。