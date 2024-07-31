IQE台灣子公司高平磊晶計劃在台IPO 預計明年先在興櫃掛牌

英國磊晶廠IQE 31日表示，旗下台灣子公司高平磊晶（IQE Taiwan）計劃在台灣辦理首次公開發行股票（IPO），帶動IQE股價盤中大漲9.4%。

路透報導，IQE打算讓高平磊晶在台灣證交所掛牌、透過公開售股出售少數股權，並計劃繼續握有高平磊晶的控制權。IQE專門生產用於蘋果iPhone臉部辨識感應器的磊晶矽晶圓，

IQE執行長萊莫斯說：「高平磊晶若成功IPO，能最大化我們的資產價值。」

該公司已聘請台新證券作為IPO的財務顧問，而上市將分為兩個階段，第一階段是明年上半年預計在興櫃掛牌。

股票經紀商Peel Hunt說，據信高平磊晶是IQE較會賺錢的事業體，若成功在台灣掛牌，有助於為集團的成長策略挹注資金，並維持全球的客戶和布局。

IQE受惠於人工智慧熱潮所帶來的強勁需求、在中國大陸的市占率也不斷增長，預計上半年的營收至少躍增25%。