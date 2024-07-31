生技股新兵報到 瀚醫生技興櫃首日盤中漲幅逾三成

生技股再添新兵，瀚醫生技（6999）31日以每股30元登錄興櫃，開盤價35元，盤中來到46.7元，漲幅逾三成。瀚醫生技主力產品是防粘連可吸收膠，用於手術後防止組織沾黏的可吸收凝膠，營收占比超過九成，公司也持續投入專利技術及特殊天然產品的研發與創新、擴大產品深度與廣度。

瀚醫生技以天然生物醫學材料為基礎，設計開發、製造及銷售對病患最安全有效的醫療器材，運用於組織修復與重建。市場看好，隨著人口老化與慢性病的增加，生醫材料的需求日益上升，預估未來整體市場將出現良好成長，尤其心血管、骨科、眼科、牙科和肌肉骨骼損傷相關疾病對高安全

性、低風險且修復及重建效果佳的產品需求殷切。

此外，由於高品質醫療級膠原蛋白纖維較難取得品質穩定的來源，因此瀚醫生技自行建置膠原蛋白原料純化廠，以確保取得之醫療級膠原蛋白纖維符合安全性、功效性與一致性要求的品質。

瀚醫生技表示，公司以天然材料作為發展產品的基礎，相關產品可廣泛使用於婦產科、一般外科、整形外科、牙科乃至肌肉骨骼損傷及慢性傷口的修復重建等領域。主要客戶則以國內醫療院所為主，銷售推廣範圍涵蓋北中南東等所有醫院。先於各大公立醫學中心引進使用，再逐步推廣至其他醫療院所。除深耕國內市場，亦已佈局港澳市場，未來將透過此渠道，進軍東南亞市場，創造營運新動能。

瀚醫生技去年營收9684.2萬元，年增3.04%，稅後淨利2154.2萬元，年增14.9%，每股純益1.25元。