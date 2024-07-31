咖啡新股來了 多那之每股68元登興櫃

連鎖咖啡又有新股要掛牌，南台灣崛起的連鎖咖啡集團多那之預計明（1）日以每股68元登錄興櫃。由於本土咖啡龍頭路易莎（2758）今年宣布撤回上櫃申請，改明年遞件，多那之能否後發先至，引發關注。

另外，規劃進入資本市場的咖啡連鎖店咖碼表示，不急著掛牌，但IPO目標不變。

本土連鎖咖啡品牌相繼進入資本市場，可望成為餐飲股新勢力。

多那之以蛋糕烘培起家，成立逾30年，據點主要在中南台灣，有連鎖咖啡「南霸天」之稱。集團旗下有三個品牌，分別是「多那之」、「卡啡那」以及「Mini.D」，皆為複合式咖啡蛋糕烘焙，分攻不同價位與族群，去年全台總店數突破70家店，其中「Mini.D」是2021年成立的品牌，目前超過十家店。