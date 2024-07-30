中光電：下半年勝上半年 越南面板模組產能陸續開出

背光模組廠中強光電總經理林惠姿今天表示，越南廠電視及液晶顯示器（Monitor）面板模組產能將陸續開出，以因應客戶訂單需求。

中強光電今天舉行線上法人說明會，林惠姿指出，有機發光二極體（OLED）筆電產品出貨將隨市場成長，而OLED平板電腦產品新訂單及設計代工（ODM）車載機種量產可望提升營運績效，各主要產品線在下半年的營運表現皆可望優於上半年。因此，今年節能產品的整體出貨量將維持年成長1至2成。

影像產品部分，林惠姿說明，下半年進入產業旺季，需求下降的情況將逐漸緩解。企業與家庭娛樂需求持續增加，專業視訊影音設備（Pro-AV）市場出現反彈，影像產品在新平台與新產品陸續量產加快市場滲透速度，以及車載投影產品將於第4季出貨帶動下，下半年營運將逐季成長，並優於上半年度。

不過，全球經濟的不確定性仍可能持續影響消費者購買意願，加上運動賽事需求未如預期，因此，預期影像產品在今年出貨量將年成長1成左右。

中光電公布第2季合併營收為新台幣99.69億元，因節能產品營收成長帶動，分別較第1季及去年同期成長9.3%及3.5%。第2季合併毛利率為17.9%，因產品組合變化與效率提升較第1季的17.6%增加0.3個百分點；因產品組合變化及匯率影響，較去年同期減少3%。

中光電統計，第2季合併營業淨利為0.4億元，較第1季及去年同期分別成長242%及減少79%。合併稅後淨利為2.45億元，相較第1季因提列子公司災害損失導致淨損0.14億元，呈現大幅成長，相較去年同期則減少33%。

中光電第2季歸屬母公司股東淨利為2.82億元，較第1季成長97%，較去年同期減少32%。今年第2季基本每股盈餘0.72元；今年上半年歸屬母公司股東淨利為4.25億元，較去年同期減少36%。今年上半年基本每股盈餘1.09元，低於去年同期的每股盈餘1.7元。