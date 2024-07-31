中光電 資本支出上調

中光電（5371）總經理林惠姿昨（30）日在法說會上表示，本季是節能產品及影像產品的出貨旺季，兩大事業群產品出貨量都將成長，對第3季景氣展望樂觀，下半年將優於上半年。

中光電原預估2024年資本支出落在21億至22億元，昨天公布上調至27億元，主因增加為越南廠新客戶採購設備所需。

林惠姿指出，由於旺季與新機種量產帶動，第3季TV／PID（公眾顯示器）機種出貨將大幅成長，NB機種在商業需求逐步恢復下也將呈現成長走勢，預估節能產品第3季整體出貨量將較第2季成長。

越南廠TV及Monitor LCM產能將陸續開出以因應客戶訂單需求。

OLED NB機種出貨將隨市場成長趨勢增加，而OLED Tablet新訂單及ODM車載機種量產亦可望提升營運績效，主要產品線在下半年的營運表現皆優於上半年。

2024年節能產品的整體出貨量將維持成長一至二成。

僅管運動賽事第2季未對投影事業挹注營收，但林惠姿指出，微投影在庫存去化告一段落後，第3季為傳統旺季，加上高階投影需求不錯，出貨量將呈逐月增加走勢。影像產品在新平台與新產品陸續量產加快市場滲透速度，以及車載投影產品將於第4季出貨帶動，下半年營運將逐季成長並優於上半年。估第3季影像產品出貨成長約一成，全年成長幅度由二成下修至一成。