璟德財報／上半年 EPS 3.2元、較去年同期倍增 毛利率明顯回血

高頻整合元件及模組設計製造公司璟德（3152）今日公布上半年營運表現，上半年受惠客戶去化庫存影響告一段落，上半年毛利率明顯回溫，來到46.78%，雖未回到歷史高檔水準，但較去年同期34.62%，明顯改善，累計上半年每股稅後純益3.2元，較去年同期1.56元，有倍增表現。

璟德第2季營收4.04億元，與第1季相當，毛利率45.41%，高於去年同期的35.43%，低於今年第1季的48.2%，稅後純益9,961萬元，季減17.7%，年增10倍，每股稅後純益1.44元。

累計上半年營收8.07億元，年增19%，毛利率46.78%，高於去年同期的34.62%，稅後純益2.2億元，年增104%，每股稅後純益3.2元。

日前璟德表示，客戶端庫存去化告一段落，營運已算落底重返成長軌道，目前觀察手機、無線網路及物聯網需求平均穩定的成長，第3季營運成長動能優於第2季，下半年整體營運也會優於上半年。

近年AI在全球掀起新的炫風，市場期待AI PC、AI手機帶起換機熱潮，璟德觀察，AI帶起新應用及新傳輸需求，也將驅動無線網路升級WiFi 6、7。

此外，璟德也積極發展新應用產品，包含車載應用及物聯網多元應用。璟德指出，車載過去貢獻營收占比基期低，近年車載應用越來越多元，包含電池偵測等多元感應器需求，均帶起車載應用成長。

網路基礎建設及物聯網部分近年也呈現蓬勃發展，璟德表示，切入5G基礎建設應用，包含5G小型基地台及FWA，而物聯網應用也越來越廣，除了家中冷氣等家電要連上網，不少像是拳擊手套、足球鞋等專業應用也找上門，預期未來物聯網應用可望百花齊放。