世界董座方略：景氣回升比預期弱 新加坡廠投資不影響股利政策

世界先進公布第2季每股純益1.09元，季增41.4%，確實反映需求回溫。不過世界今日線上法說會，卻釋出需求回溫的力度比預期弱，預估晶圓代工均價可能微幅下滑，但晶圓出貨量仍會季增約9％至11％。董事長方略表示，下半年大部分公司都是比先前預期相對弱，其中車用弱了一些，3C大致持平，市場高期望有點落空，至於2025年，則還需觀察，可能也不會大幅成長。

世界預估今年營運仍有望達到兩位數的成長，但目前總體經濟似乎不甚樂觀，原本市場的高期望有點落空。世界表示，今年下半年全球各地區都有成長趨勢，但未見到哪個區域有特別突出。至於新加坡12吋廠投資案，未來將專注於類比和電源管理產品，因合作對象為恩智浦半導體（NXP）為全球第二大車用電子供應商，預期相關車用產品將有一定比重。

世界先進預估，新加坡新廠2027年開始生產，2029年達到每月5.5萬片的滿載產能，屆時將對公司營收有顯著貢獻，預計較2024年營收翻倍。

對於法人關注車用半導體市況，世界預估 庫存調整可能延續至下半年；工控市場需求仍疲弱；消費性電視市場在年中賽事後需求回落；筆記型電腦市場因新機種推出需求有所回升。

至於化合物半導體布局方面，世界先進表示，近期在矽基板氮化鎵（GaN-on-silicon）有新進展，已成功進入二個客戶的平台，預期下半年在伺服器與通訊領域的出貨量將逐步提升。

不過方略表示，即使進行12吋廠的投資案，世界現金股利每股配息4.5元的政策並不會受到影響，將維持至2026年，世界先進也在29日的董事會決議辦理現金增資，發行新股不超過2億股，公司將視市場情況擇機辦理。