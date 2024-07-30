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精測第2季獲利6季高點 下半年看好AI先進封裝

中央社／ 台北30日電

測試介面廠中華精測今天下午公布第2季稅後獲利新台幣6698萬元，是6季來高點，單季每股基本純益2.04元，主要受惠手機處理器和AI高效能運算應用，帶動探針卡和先進封裝測試載板成長，精測預估下半年可受惠旺季效應。

精測下午公布第2季財務報告，單季合併營收7.23億元，季增7%，單季合併毛利率52.44%，是8季來高點，季增1.5個百分點，單季稅後獲利6698萬元，是6季來高點，單季每股稅後純益2.04元。

精測說明，第2季受惠全球多家半導體客戶在智慧型手機次世代應用處理器（AP）、人工智慧AI高效能運算（HPC）等測試介面需求增溫，帶動單季探針卡及先進封裝測試載板業績成長。

展望第3季，精測預期智慧型手機和AI相關商機帶動探針卡和先進封裝測試載板訂單持續增加，隨著客戶端需求回升，預估下半年可交出旺季成績。

累計上半年精測合併營收13.98億元，年減1.49%，上半年合併毛利率51.68%，年增4.6個百分點，上半年營業利益率1.01%，較去年同期轉正，上半年稅後獲利8098萬元，大幅年增18倍，上半年累計每股純益2.47元。

中華精測 智慧型手機

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