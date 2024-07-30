長科第2季每股賺進1.35個股本 本季營運估季增高個位數百分點

長華科技（長科*，6548）今日舉行第2季法人說明會，公布第2季營運自結數，單季合併營收為新台幣29.53億元，符合先前法說會預估的目標區間；毛利率為25.1%，優於法說會預期；營益率為14.4%，達到法說會預估的高標水準；歸屬母公司稅後純益為5.08億元，每股稅後純益0.54元，相當於賺進1.35個資本額。

與上季相較，長科第2季合併營收成長8%，主要係因客戶端回補庫存需求轉強，帶動訂單回籠；除了受惠於營收規模成長外，單季營業毛利和營業利益分別亦較上季成長23%及29%。單季歸屬業主淨利達到5.08億元，以每股面額0.4元股數計算，首季每股稅後純益為0.54元，優於上季0.47元。

由於長科高毛利率產品出貨增加，第2季毛利率和營益率皆較上季及去年同期成長，分別為25.1%和14.4%，較前一季度上升3.1和2.3個百分點，也比去年同期增加3.1和1.3個百分點。

以製程區分，長科的蝕刻比重逐季提升，第2季上升為53%，沖壓比重降至47%；以金額計算，第2季蝕刻營收較去年同期成長14%。依產品組合來看，第2季所有產品線營收皆比上季成長，其中以IC導線架和QFN的成長幅度最明顯，代表網通及消費性電子市場需求持續增溫。單季IC導線架占營收比重31%、QFN 25%、Discrete 19%、QFP 16%及EMC LED 9%。以應用別而言，長科第2季3C占營收比重為44%，車用36%和工業18%，三大應用領域鼎立的局面未變。

長科表示，下半年網通及消費性電子需求持續增強，加上客戶新產品陸續導入量產，下單力道開始復甦。針對第3季營運展望，長科預估單季合併營收介於30.7億到32.6億元區間，將較上季成長高個位數百分點。基於新台幣32.5元兌1美元之平均匯率假設，預估毛利率將落在24.4%到27.4%區間；營益率則介於15.1%到18.1%之間。

至於法人關注的Mini LED用導線架進展，長科表示，開發PMMS解決方案以高散熱、高反射率、耐高溫及高氣密性等特性，已獲得國際一線車廠採用，用量逐季大幅增加。除車用領域外，現已獲高階消費性電子客戶青睞而導入電視相關應用，預期下半年開始量產出貨，屆時該項產品的營收比重可望上升