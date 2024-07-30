晶采財報／第2季 EPS 1.16元 創單季史上新高

「對我來說，95%的決策都是關於要不要繼續買進我手上的好公司股票，只有非常少的時刻我會考慮賣股票或考慮買進新股票，我最重要的工作就是確保自己有繼續抱住好公司股票，沒有不小心賣出。」

2024-07-30 10:31