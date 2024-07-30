晶采財報／第2季 EPS 1.16元 創單季史上新高
晶采（8049）董事會30日通過2024年第2季財報，單季合併營收2.8億元，季減22.49%，年減49.1%。毛利率30.3%，分別季增4.09及年減1.85個百分點。稅後純益1.37億元，較首季大增133.3%，年增7.2%；每股稅後純益1.16元，獲利表現刷新單季史上新高。
中小尺寸面板模組廠晶采，累計今年上半年合併營收6.4億元，年減44.3%。毛利率28%，年減1.79個百分點。稅後純益1.96億元，年減11.2%；每股稅後純益1.66元。
晶采30日股價小漲0.45元，成交量194張，收38.5元。
晶采將配發2.7元現金股利，董事會30日並決議除息基準日為2024年8月21日，現金股利發放日期為2024年9月9日。
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