穩懋第2季營收獲利雙創兩年新高 上半年每股賺2.1元
砷化鎵大廠穩懋自結第2季營收新台幣49.61億元，季增11.68%，年增25.81%；單季稅前盈餘4.55億元，較去年同期稅前虧損3.61億元轉盈，季增47.72%，營收、獲利均創下近2年新高，單季每股稅後純益1.14元。
穩懋今年上半年稅前盈餘7.63億元，較去年同期稅前虧損9.17億元轉虧為盈，每股稅後純益2.1元。
穩懋為功率放大器（PA）大廠，前兩年因智慧型手機市場疫後庫存調整，營運陷入低潮，直到去年下半年市場庫存回到健康水準，穩懋營運重拾動能。
法人看好今年智慧型手機市場回到成長軌道，尤其蘋果即將推出新iPhone，在蘋果AI（AppleIntelligence）帶動下，有機會引爆新一波換機潮，穩懋可望受惠。
另外，新版的無線傳輸規格Wi-Fi 7相較原本的Wi-Fi6，除了2.4GHz和5GHz兩個頻段外，再增加1個6GHz的頻段，對於穩懋而言，等於每個Wi-Fi裝置都會多出1顆額外的PA需求，有利穩懋今年PA出貨。
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