世界法說會／估第3季出貨量季增9%以上 均價持平至季減、毛利率看增

世界先進（5347）30日召開法說會，展望第3季，世界先進總經理尉濟時說，預期新台幣32.5兌1美元假設，今年第3季晶圓出貨量季增9-11%，均價持平至季減2%與毛利率估將介於28-30%，毛利率有望較第2季持續提升。

法人關注均價變化，世界先進全球業務及規劃副總經理陳姿鈞提到，目前看價格已到達相對低點，平緩下來，不過產能利用率仍有壓力在。

對於能見度，尉濟時說，訂單能見度約2-3個月，雖然客戶需求持續增加，車用半導體供應鏈仍在庫存調整，終端消費仍保守，2024年第3季產能利用率季增高個位數至70%左右，全年來看仍有望維持雙位數成長。

世界先進董事長暨策略長方略也說，全球GDP以及業界各公司預期看來都是對預期高期望落空2022年下半年到2023-2024都是如此，2024年下半年相對季節復甦較緩慢，不過預期全球經濟來看無法保證2025年也不會是太大幅度成長的一年，因此公司持續觀察。