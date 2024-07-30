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劍指路易莎 連鎖咖啡南霸天「多那之」每股68元登錄興櫃

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

連鎖咖啡又有新股要掛牌，自南臺灣崛起的連鎖咖啡集團多那之（7756）預計8月1日以每股68元登錄興櫃。由於本土咖啡龍頭路易莎（2758）今年才宣布撤回上櫃申請，改明年遞件，連鎖咖啡南霸天多那之是否將後發先至，未來早一步上市櫃引發關注。

多那之以蛋糕烘培起家，第一家門市坐落於北高雄左營，之後投入複合式門店營運，以多那之咖啡蛋糕烘焙逐漸打響名號，深耕台南、屏東地區，之後進駐嘉義、桃園、雲林地區，拓展中北部市占。集團旗下共有三個品牌，分別是「多那之」、「卡啡那」及「Mini.D」，皆為複合式咖啡蛋糕烘焙，分攻不同族群，去年全台總店數突破70家店，其中，「Mini.D」是2021年成立的新品牌，主打平價市場，目前已有超過10家店。

多那之去年營收12.5億元，年增8.13%，稅後純益7927.7萬元，年增83%，每股純益3.76元，不論營收規模與獲利能力，路易莎皆維持大幅領先優勢。不過，多那之在咖啡市場以三個子品牌分進合擊，同時以大型店攬客，並結合麵包房和甜品店的元素，有別於路易莎主要吸引學生、年輕人和上班族，多那之則營造一個適合長時間停留和放鬆的場域，尤其注重家庭氛圍和休閒環境，吸引各年齡層消費者。

多那之目前來自直營餐飲銷貨收入，占營收比重逾六成，提供加盟店及區域代理的餐飲原物料及包材收入占比超過三成。展望後市，多那之將持續深耕台灣市場，積極進行拓點評估，無論是街邊店、文化藝文中心、科技廠餐廳及週邊多方佈局，並以特色經營塑造產品差異化與品牌認同度，以增加市佔率與品牌能見度。

咖啡 營收

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