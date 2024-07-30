鈊象（3293）一直被問該先賣了嗎？ 切老：確保有繼續抱住好公司股票

一直都有網友私下問我該不該賣掉某支漲了很多的股票，例如一直都有人問的鈊象，還有人問該不該先賣了，等除權息後再接回來，問的次數之多還真的超乎我的想像。

如果你會問我這個問題，那你可能追蹤我還不夠久，還沒瞭解我的投資原則。多年來，我給的答案都是一樣的...

在投資時，很多人的恐懼是怕一支股票漲高後又跌掉10%或20%，甚至跌回原點。但我的恐懼是賣掉後會少賺50%或100%，最後還常發現是少賺好幾倍。

對我來說，賣掉好公司股票的風險遠遠大於抱住漲多的股票。賣出一支股票就代表你放棄了它未來的複利成長過程，或想要賭一下手氣，認為自己有能力低接回來，你想當個「特技高手」或「算命仙」，但這兩個角色都是我自認無力扮演的。

分享一段我昨天寫好的文章，我自己還蠻喜歡畫紅線的這段：

「對我來說，95%的決策都是關於要不要繼續買進我手上的好公司股票，只有非常少的時刻我會考慮賣股票或考慮買進新股票，我最重要的工作就是確保自己有繼續抱住好公司股票，沒有不小心賣出。」

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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